Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Söztutan Antalya

Havacılık sektörüne yön veren 400 şirketin katıldığı fuarda, 100’ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturması hedefleniyor. Antalya ekonomisine 200 milyon liralık katkı sağlanması beklenen fuarın, Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturması amaçlanıyor.



S-400’ün maketi sergilendi

Dünya devlerine ev sahipliği yapan fuarda İngiliz Kraliyet Ailesi’ne ait Royal Air Force uçağı Airbus KC2 Voyager A330-243 MRTT Türkiye’de ilk defa görücüye çıktı. Dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 uçağı fuarın yıldızı olurken, yerli helikopter Atak başta olmak üzere Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek. Ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan satın alma anlaşması yaptığı S-400 füzelerinin maketleri de fuarda yerini aldı. Fuar son iki günde ise halka açık olacak.





THY’DEN MOTOR ANLAŞMASI

Öte yandan ilk gününde GE Havacılık ile Türk Hava Yolları (THY) arasında Boing 787 Dreamliners uçaklarının motor temini için anlaşma imzalandı. GE Havacılık Satış ve Pazarlama Dünya Başkanı Chaker Chahrour ile THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat tarafından imzalanan anlaşmaya göre, GE Havacılık’ın GEnx-1B motorları, THY’nin geçen mart ayında sipariş edilen 25 kesin ve 5 opsiyon olmak üzere, 30 Boeing 787 Dreamliners uçağına güç verecek.

Bu fuar işaret fişeği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, fuar alanını gezerek uçaklar hakkında bilgi aldı. Fuarın açılışında konuşan Coşkunyürek, “Dünya havacılığının aksı Avrupa’dan Asya’ya kaymaktadır. Türkiye bu aksın kesişme noktasındadır. Türkiye’den kısa süreli uçuş süreleri ile dünyanın birçok ülkesine kolayca ulaşılmaktadır. Serbestleştirme politikaları sonucunda 2003 yılına göre yolcu sayımız 35 milyondan 200 milyona, 162 uçaktan 508’e, havalimanı sayımız 26’dan 55’e çıkmıştır. Türkiye yolcu sayısı bakımından dünyada 9’uncu sırada. Bu yıl 205 milyon yolcu trafiği oluşmasını bekliyoruz” dedi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de Türkiye’nin savunma ve havacılıkta önemli mesafe kat ettiğini belirterek, “Türkiye’nin havacılıkta önemli bir oyuncu olmayacağı algısı değişmeye başladı. Bu airshow da bunun işaret fişeğidir” diye konuştu.



Bagajlar kaybolmayacak

Türk firması Emse, yeni cihazı ‘Fast Bag’i ilk defa ‘Eurasia Airshow’da görücüye çıkarttı. Fast Bag, yolcuların havalimanlarında herhangi bir personel desteği olmadan bagaj teslimlerini kendi başlarına yapmalarını sağlıyor. Fast Bag sayesinde yolcular sıra beklemeden hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor ve bagaj teslimini gerçekleştirebiliyor.