Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk yerli yemek kartı için PTT, BELBİM ve Turkcell arasında imzalar atıldı. Sektörde 200 bine yakın restorandan alınan komisyon ücretlerinin yüzde 15’e ulaştığını, vadenin de 60 güne kadar yükseldiğini hatırlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bunun üzerine Türkiye’nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak için PTT, BELBİM ve Turkcell arasında iş birliği anlaşması yapıldığını bildirdi. Arslan, söz konusu şirketlerin katılımıyla yüzde 100 yerli sermayeyle yemek kartı şirketi kurulduğuna işaret ederek, “Şu an pazarın yüzde 85’i yabancı kuruluşların elinde. Ortak girişimin en büyük hedefi, millî sermayeyle hayata geçirilen yemek kartının, sektörde kuralları belirleyen marka olarak Türkiye’ye hizmet etmesi” diye konuştu. Türkiye’nin ilk yerli yemek kartının aynı zamanda “İstanbulkart” özelliği taşıyacağını bildiren Arslan, komisyon oranları ve vadelerde önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti.