Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Ağırlıkla Bursa’da olmak üzere 27 yılda 50 projede 15 bin konut geliştiren Bakyapı, yeni yatırımlarına devam ediyor. Şirket, 2019 yılına kadar Bursa’da 1 milyar 450 milyon TL’lik yatırımla, 300 adedi ticari ünite olmak üzere 4 bin 100 adet konut inşa edecek. İstanbul’da dün yapılan basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, şirketin yeni projeleri ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Her yıl bin konut yapma hedefiyle ilerlediklerini aktaran Bakgör, bu kapsamda 2017 yılında başladıkları projelerinin yapımını sürdürürken, 2018’de Bursa’da “Prestij Gold” ve “Prestij Park Bulvar” konut projeleri ve “Bakyapı Prestij Optimum Alışveriş Merkezi” projeleriyle yeni yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Yapımı süren üç projede ki konut sayısının 2 bin 700 adet olduğunu aktaran Veysel Bakgör, böylece bu projelerle birlikte 2019 yılına kadar Bursa’ya 1 milyar 450 milyon TL’lik yatırım ve 4 bin 100 adet konut kazandıracaklarını söyledi.



ARAZİYİ SİNPAŞ’TAN ALDI

İstanbul’da 2 bin 400 konutlu Prestij Park projesini tamamladıklarını anlatan Veysel Bakgör “Bu projemiz bitti burada yaşam başladı. Bin konutunda yabancılar yaşıyor. Ancak İstanbul’da işçilik ve imalat yoruyor. Bu nedenle Bursa’ya döndük” diye konuştu. Prestij Park Bulvar projesinin 41 bin metrekarelik arazisini 110 milyon liraya Sinpaş’tan aldıklarını aktaran Bakgör, şöyle konuştu: Bursa Osmangazi’de satın aldığımız bu arazide bin 100 konut ve 50 işyerinden oluşan büyük bir proje daha yapıyoruz. Ayrıca Bursa Nilüfer Çamlıca’da 300 milyon TL’lik yatırım değeri olan donanım ve niteliği, yüksek standartla buluşturduğumuz 252 konuttan oluşan “Bakyapı Prestij Gold” projesine başladık. Üst segmente yönelik bu projede büyük metrekareli konutları akıllı ev konseptiyle donatacağız. Tüm konutlarımızı beyaz eşyadan klimaya tam donanımlı bir şekilde anahtar teslim vereceğiz.



AVM 2019’DA AÇILACAK

Yine Bursa’da 200 milyon TL değerinde ’’Bakyapı Prestij Optimum’’ alışveriş merkezi projesine başladıklarını anlatan Veysel Bakgör “40 bin metrekare kapalı alana sahip AVM’de kiralamalar başladı, 2019 Nisan ayında açılışını yapacağız” dedi. Projelerinde yabancılara satış oranlarının yüzde 5 olduğunu ifade eden Veysel Bakgör, yeni projelerle birlikte bu oranı yüzde 10’a çıkarmak istediklerini kaydetti. Sektörle ilgili değerlendirme yapan Veysel Bakgör, özellikle üst segmenti gelir grubuna yönelik projelerde satış sıkıntısı olduğunu ancak kendilerinin ise her zaman talebin olduğu segmente yönelik projeler ürettiklerini aktardı.