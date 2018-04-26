Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye’deki bu kaynakların içerisinde ekonomik değeri yüksek olan altın, gümüş, lityum gibi maden ve minerallerin bulunduğu bilgisini verdi. Şentürk, bu değerlerin farkında olan Jeotermal yatırımcılarının birçok üniversite ile ortak AR-GE çalışmaları başlattığını anlattı. Yatırımcıların yarıdan fazlasının jeotermal kaynaklardan ikincil ürünleri elde etmenin araştırmalarını yaptığını dile getiren Şentürk, şu anda ağırlık verdikleri en büyük konunun lityum olduğunu belirtti.















