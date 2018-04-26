Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bora füzelerinin ilerisi için çalışmalara start verdiklerini belirterek “Sinop’ta denedik. Bora en son hedefi 5 metrenin altında 1 metre ile vurdu. 300 kilometreye kadar serbest, 300 kilometreden sonra balistik sınıfına giriyor ve özel kuralları var” dedi. TBMM’de bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Bakan Canikli, 280 kilometre menzile sahip Bora’nın TSK’nın envanterine girdiğini söyledi. Bora’nın ilerisi için çalışmalara start verdiklerini de ifade eden Canikli, 2019 yılında yüzde yüz yerli ve millî füze üretileceğini dile getirdi.

SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIMA ÖZELLİĞİ

Türkiye’nin uzun menzilli Bora Füzesinin denemeleri, ilk olarak Sinop’un Bora ilçesinde gerçekleşti. Roketsan üretimi balistik füzeler Karadeniz üzerinde test amaçlı ateşleniyor. Navigasyon ve GPS sistemleriyle donatılan füzeler 610 milimetre çapı ile ordu birliklerine etkili ateş desteği sağlıyor. 2 buçuk ton ağırlığında olan Bora, yarım tonluk savaş başlığı taşıyabilme özelliğine sahip.