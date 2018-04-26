Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Millî muhabere tankı Altay’ın ilk aşamada 250 adet seri üretimi BMC tarafından yapılacağı açıklanırken, koruma kalkanı olacak sistemler üzerinde de yerli firmalar yoğun bir mesai harcıyor. Bu sistemler arasında ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilecek Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ön plana çıkıyor. Sistem, roket ve tank savarlar füzelerine karşı etkin kabiliyete sahip olacak. Henüz proje aşamasında olan AKKOR sisteminin Altay tanklarına uygulanmak üzere 2020 yılında kadar TSK’nın envanterine girmesi bekleniyor. Muhtemel saldırılarda Altay tanklarına tam bir koruma kalkanı olacağı vurgulanıyor.

TEHDİDİ ANINDA ALGILAYACAK

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilecek AKKOR, 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturacak. AKKOR, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılayacak. Yönlendirilecek fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak tehdidi etkisiz hâle getirecek.