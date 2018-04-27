Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SSM Müsteşarı İsmail Demir, Eurasia Airshow’da ALTAY tankının seri üretimi ve tanka motor geliştirilmesine yönelik projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararının ardından izlenecek sürece ilişkin bilgi verdi. Demir, sözleşme ve proje takvimiyle ilgili “Her şey çok hızlı olacak. başka şansımız yok. 18 ay sonra tankımızın hattan çıkmış olmasını bekliyoruz. Çok çok iddialı bir hedefimiz var” dedi. Tankın seri üretimine 250 adetle başlayacaklarını belirten Demir, projenin zırhlı araç sektöründe önemli rol oynayacağını, şirketlere, yan sanayiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. SSM Müsteşarı Demir, tankı hattan çıkaracak şirketin projedeki payının yüzde 20’nin altında olduğuna dikkati çekti.