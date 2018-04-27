Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom yılın ilk çeyreğine rekor abone artışı ve güçlü FAVÖK ile damgasını vurdu. Türk Telekom’un toplam abone sayısı son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olan 916 bin net abone kazanımı ile 42,6 milyona yükseldi. Hızlı trendini sürdüren abone kazanımları son on iki ayda 3,3 milyon artarak halka arzdan bu yana en iyi performansı gösterdi. 4,7 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı da (FAVÖK) operasyonel verimlilikteki artışın etkisiyle 2018’in ilk üç ayında geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 29 artarak 2 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise rekor seviye olan yüzde 42,1’e çıkarak son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı. Türk Telekom’un 2018 ilk çeyrekteki net kârı 56 milyon TL olarak gerçekleşti. 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany “İlk çeyrek sonuçlarımız da bunun en somut göstergesi. Toplam abone sayımızda 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk üç aylık ve yıllık artış performanslarını yakalamış bulunuyoruz. Bu da kuşkusuz, daha fazla müşteri memnuniyeti sağladığımız anlamına geliyor. Stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak etkin bir gider yönetimi ile FAVÖK marjımızı da rekor seviyeye çıkardık.

Satış gelirlerimizi ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artırdık. Öte yandan yeni muhasebe standartlarına geçişimiz neticesinde FAVÖK’te yıllık öngörümüzü 7,0-7,2 milyar TL’den 7,6-7,8 milyar TL’ye; yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü ise yaklaşık 3,5 milyar TL’den yaklaşık 4,1 milyar TL’ye artırmış bulunuyoruz” dedi.

İlk çeyrekte pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini aktaran Doany “Büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek adına sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ı kurarak ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. Dünyaya teknoloji ihraç eden AR-GE şirketimiz Argela ile 5G teknolojileri alandaki patent sayımızı 20’ye çıkardık. Elektrik dağıtım şirketleri ile yapmış olduğumuz işbirlikleri kapsamında 14 şehrimizde faaliyet gösteren elektrik şirketleri bayileri aracılığıyla sabit internet tarifelerimizin satışına başladık. Türk Telekom, uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından bu çeyrekte 10. defa Türkiye’nin En Değerli Telekomünikasyon Markası seçildi. Önümüzdeki dönemde de tüketicilere fayda sağlayacak ürün ve teknolojilerle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sabit internet abone sayısı 10 milyonu aştı

Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı cazip ‘İnternet Bizden’ tarifelerinin de etkisi ile yine halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 320 bin artış ile 10 milyonu aştı ve 10,1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise geçen yılın ilk çeyreğinin iki katının üzerinde olan 332 bin artışla 19,9 milyona yükseldi. İlk çeyrekte net kazanımların yüzde 95’ini faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 56’ya ulaştı. Bir yıl önce yüzde 75 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 87’ye genişledi. Fiber abone tabanı, yılın ilk üç ayında 211 bin artarak 3 milyon oldu.

‘Ses’te büyüdü

Sabit seste dünyadaki azalma trendinin aksine 2017’nin son iki çeyreğinde abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, 2018 başından beri 79 bin yeni abone daha kazanarak bu alandaki yükseliş trendini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana en iyi ilk çeyrek performansı olan 210 bin net kazanım ile 13,9 milyona ulaştı. Ev TV aboneleri bu segmentte görülen en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 108 bin kazanım ile 1,3 milyona ulaşarak, TİVİBU EV’i büyük ekran pazarında ikinci sıraya kadar yükseltti. Toplam ödemeli TV aboneleri ilk çeyrekte net 184 bin artarak 2,9 milyona ulaştı.