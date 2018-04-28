Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde dolardaki hızlı yükseliş ve ham petrol fiyatının 75 doları bulması sebebiyle kurşunsuz benzin fiyatı 6 lirayı geçti, motorin 5,63 liradan satılmaya başladı. Taşıma maliyeti sebebiyle iğneden ipliğe her şeyin fiyatını etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükselişe ‘dur’ diyecek sinyal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem’den geldi. Ertem, fiyat esnekliği az olan akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimine gidilebileceğini söyledi. TRT Haber’de gündeme dair açıklamalar yapan Ertem, Merkez Bankasının önceki gün gerçekleştirdiği faiz indirimi konusuna değindiği konuşmasında “Merkez Bankasının sıkılaştırması yeterli, gerekeni hatta fazlasını yapıyor. Dalgalı kur sistemi uygulayan bir ülkede kuru kontrol etmek çok zor. Merkez Bankasının kur hedeflememesi gerekir.” dedi. Maliye politikasının eksikliğinin gündemde olduğunu, bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyleyen Ertem “Örneğin akaryakıt gibi, BM’nin politikalarını destekleyecek şekilde adım atması gerekiyor.” ifadesini kullandı. Konuşmasında, Merkez Bankasının bağımsız olduğunu, ancak bunun her şeyden bağımsız olduğunu göstermediğini söyleyen Ertem “Maliye politikalarından bağımsız olamaz. Merkez Bankasının amacı ile hükûmetin politikaları örtüşüyor.” dedi.



ÇOK AVANTAJLIYIZ

Türkiye’nin seçime hazırlanmasına rağmen geçen yılın ilk çeyreğine göre şu anda 5-10 kat daha avantajlı olduğunu ifade eden Ertem “Hiç kimse şu anda seçim oluyor diye frene sert asılmış değil. Kur tarafında şu anda uzun süredir volatiliteden bahsediyoruz ama ben çok büyük sıkıntı görmüyorum. Maliye politikalarıyla hızla normale getirebileceğimiz bir durum. Bir korkulu rüya gibi olan kur baskısını üzerimizden atmalıyız. Dolar bazlı bir ticaretin dünyada sonuna geliyoruz. Çeşitli araçlar devreye girmeye başladı.” diye konuştu.