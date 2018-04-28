Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Söztutan ANTALYA



“Türkiye’nin gökyüzündeki askerleri” olarak nitelendirilen ve TSK’nın kullanımına sunulan “kamikaze drone”ların ihracatına ise bu yıl içerisinde başlanması bekleniyor. Sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU ile döner kanatlı kamikaze drone KARGU ürünlerini yaklaşık 1 yıl önce çıkardıklarını hatırlatan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Davut Yılmaz, geçen sürede ürünlerin hem mühimmat hem de platform olarak daha güçlü hâle getirildiğini söyledi. Yılmaz, Eurasia Airshow’da döner kanatlı kamikaze drone KARGU ile ALPAGU Blok II’nin çoklu fırlatma sistemini tanıttıklarını bildirdi. Kamikaze drone’lara yurt dışında gösterilen ilgiyi değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu: Bunları dünyada yapan ülke çok az. Orta Doğu’dan Afrika ülkelerine, Güney Asya’dan Avrupa’daki birtakım ülkelere kadar çok ciddi talep geliyor. Belli bir olgunluk seviyesine gelmeden bunları paylaşmak istemiyoruz. Önceliğimiz her zaman TSK. Döner kanatlı versiyon KARGU bu yıl içinde ihraç edilebilir. Sabit kanatlı ALPAGU ürünleri de gelecek yılın başından itibaren ihracata başlayacak. Döner kanatlı ürünlerin teslimatlarına başladıklarını dile getiren Yılmaz “ALPAGU Blok II versiyonu önümüzdeki ay testlere başlıyor ve yıl sonu itibarıyla bitmiş olacak. 2019’dan itibaren hem KARGU ve ALPAGU’ları hem de ikisini birden sürü hâlinde çalıştırabileceğiz” dedi.

Dünyanın en büyüğü Antalya’da

Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, dünyanın en büyük 2’nci kargo uçağı olan Antonov 124’e ev sahipliği yapacak. 28-29 Nisan tarihlerinde ziyaretçiler ile buluşacak olan Antonov 124, 120 ton yük taşıyabiliyor. Etkinliğin son iki günü halka açık olacak fuarda ayrıca yerli üretim olan Atak, Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetlerine ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetlerine ait Gripen, Ruslara ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek.