Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT / İSTANBUL



6 bin 300 metrekare arazi üzerinde ikisi 12’şer ve biri 16 katlı olmak üzere 3 blokta 166 konuttan meydana gelen Yakapark’ta dairelerin metrekare fiyatı 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Tanıtıma özel fiyat ve ödeme koşullarıyla satışa sunulan evlerin peşin fiyatı ise 325 bin 200 liradan başlıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan YG İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Gülhan, Yakapark’ta 1+1 daire bulunmadığını söyledi. Büyüklükleri 86 ila 298 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, 4+1, 3+2, 4+2 daire tiplerinin yer aldığı Yakapark’ın yüksek prim potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Gülhan “Projede banka kredisiyle yüzde 25 peşin 120 ay vadeli taksit imkânından yararlanmak mümkün. Kendi bünyemizde de yüzde 30 peşin 60 ay vade farksız fırsat sunuyoruz. Peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim söz konusu. Ayrıca kişiye özel ödeme kolaylıkları da sağlıyoruz” dedi.

DAİRE TESLİMLERİ 2019’DA

Yavuz Gülhan, projeyi 2019 yılının Ekim ayında teslim edeceklerini kaydederek “Kentsel yenileme kapsamında planlanan Yekapark’ta 166 dairenin 66 tanesi hak sahiplerine ait. Bize ait olan 100 dairemizin ise yüzde 37’sini sattık” diye konuştu. YG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Gülhan da şirket geçmişinin 1980 yılına dayandığını, 30 binden fazla konutun ahşap bölümünde imzaları olduğunu sözlerine ekledi.