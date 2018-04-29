Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bakanlıkların sayısının mutlaka azalacağını” açıklaması ve özellikle ekonomi ile ilgili bakanlıkların bir arada toplanacağına dikkat çekmesi, muhtemel birleşme senaryolarını beraberinde getirdi. Ekonomi yönetiminde bir süredir, benzer görevlere sahip bakanlıkların birleştirilmesi ve bu yolla bürokrasinin azaltılması konusu masada yer alıyordu. Daha öncesinde yapılan değerlendirmelerde “maliye ve finansman” ile “reel ekonomi” olmak üzere, iki yapılanma ihtimali konuşulmuştu. Yeni dönemde bu yönde bir adım gelebileceği belirtiliyor. Diğer taraftan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi, birbirlerine yakın görev tanımları olan bakanlıkların birleşme ihtimalleri bulunuyor.



15’E KADAR DÜŞEBİLİR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri sırasında “Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dâhil olmak üzere, ekonomiyle ilgili tüm bakanlıklarda bir çokluk var. Ne kadar çok bakanlık, o kadar çok koruma alanı diye bir refleks ortaya çıkıyor” diyerek, bakanlık sayısında azalma olacağının mesajını vermişti. Başbakan Binali Yıldırım da önceki gün yaptığı açıklamada “Bakanlıkların sayısı mutlaka azalacak. Cumhurbaşkanı o kararı verecek ama düşüncesinin bu yönde olduğunu biliyorum. Başbakan yok, başbakan yardımcıları yok. Başkan yardımcıları daha az olabilir. Mesela ekonomi ile ilgili bakanlıklar bir araya toplanacak. Ona bağlı bürokrasi de, tek bir irade de birleşecek. Mesela altyapıda ulaştırma var, enerji var, şehircilik var. Bunlar da kendi aralarında sadeleştirilecek” ifadelerini kullanmıştı. 2000’li yılların başında Türkiye’de bakanlık sayısı 37’ye kadar yükselmişti. AK Parti hükûmeti döneminde bu sayı 25’e düşürüldü. Yeni dönemde ise bu sayının 15’lere düşürülmesinin planlandığı ifade ediliyor.