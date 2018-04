Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Numara saat kaçta, ne zaman çekiliyor ve On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili aradıklarınız bu haberde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları talihliler tarafından dört gözle bekliyor. Bir bilet alarak On Numara çekilişine dahil olanlar, ''On Numara çekiliş sonuçları ne zaman, On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta, On Numara çekiliş sonuçları 30.04.2018 öğren'' gibi konuları araştırıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

On Numara sonuçları geçen hafta: 23.04.2018

23.04.2018 tarihinde çekilen 820'nci haftada On Numara çekilişini 3 talihli kazanmıştı. 10 bilen 3 kişi 104.420,55 TL ikramiyeyi kasasına koymuştu. Aydın-Efeler, İzmir-Bayındır ve Sakarya-Adapazarı ilçelerine çıkan On Numara 821. haftasında yine binlerce TL ikramiye dağıtmak için saatler sayıyor.

On Numara çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor

Her hafta pazartesi günü akşam 21:05'te gerçekleştirilen ve mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanan On Numara çekiliş sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşılacak.

On Numara ikramiyeleri nereden alınır?

On Numara sonuçlarına göre 6 ve 7 bilenler ikramiyelerini loto bayilerinden alırken; 8 ve 9 bilenler ise kazandıkları ikramiyeyi isterlerse Milli Piyango İdaresi şubelerinden veya loto bayilerinden alabilecek. 10 bilen ve büyük ikramiyeyi hak kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden kazandıkları ikramiyeleri alabilecek.