Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Millî kredi kartı Troy, emekli, ev hanımları ve öğrencilerin cüzdanına girdi. Birçok bankanın aidat ücreti almadığı Troy, piyasaya sunulduğu iki yıldan bu yana 2,5 milyon kişi tarafından kullanılmaya başladı. Yerli ödeme sistemlerinin geldiği noktayı Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, düzenlediği toplantıyla açıkladı.



2,2 MİLYON POS’TA

Her 100 banka kartından yüzde 11’inin Troy logolu basıldığını belirten Canko “Şu anda 50 bin ATM, 2,2 milyon POS cihazı tarafından kabul ediliyor” dedi. Troy’un bugün 25 banka, 3 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 28 üyesi bulunduğuna işaret eden Canko “Bu 28 üye, Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100’ünü temsil ediyor” diye konuştu.



Yurt dışında geçerli

Canko, uluslararası ödeme kuruluşu Discover ile geçen yıl yaptıkları iş birliği sayesinde yerli kredi kartının yurt dışında da geçerli hale geldiğini söyledi. Canko, şöyle devam etti: Troy logolu kartlar şu an dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyon ATM’de geçerli hâle geldi.

HEDEF TÜM CÜZDANLAR

Türk kart kullanıcılarının, sadece yurt dışı seyahatleri esnasında değil bir o kadar da online olarak yurt dışı e-Ticaret sitelerinden işlem yaptığına işaret eden Soner Canko “Dolayısıyla Troy’un yurt dışı geçerliliğin sağlanması kritik derecede önemliydi” ifadelerini kullandı. Canko, bu yıl 7 milyon karta ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Canko, tüm dünyada konferanslara örnek konuşmacı olarak katıldıklarını ve örnek gösterildiklerinin altını çizerek “Ülkeler ‘bizim görmediğimiz ne görüyorsunuz’ diyorlar. Gururla markamızı ve ülkemizi anlatıyoruz. Nakitsiz ödemeler toplam harcamaların yüzde 40’ına yaklaştı. 30 senede bu noktaya geldik” dedi. Canko, tüm bankaların ve üyelerin önünü açmak için de TROY İnovasyon Merkezi’ni kurduklarını dile getirdi.