Her iki şirketten yapılan ortak açıklamada, Sprint'in piyasa değerinin  yaklaşık 59 milyar dolar olduğu, birleşmenin ardından T-Mobile ismiyle ABD  telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermeye devam edecek yeni firmanın da  değerinin yaklaşık 146 milyar dolar olacağı belirtildi.

Açıklamada, Sprint'in geçen yılın sonu itibariyle 54,6 milyon  kullanıcısının olduğu, T-Mobile'ın ise 72,6 müşterisinin olduğu bilgisine yer  verildi.

Birleşmenin ardından T-Mobile'ın 5G teknolojisine odaklanacağının  vurgulandığı açıklamada, şu anki T-Mobile Üst Yöneticisi (CEO) John Legere'nin  yeni şirketin CEO'su olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 42'sine  Deutsche Telekom'un, yüzde 27'sine SoftBank'ın sahip olacağı belirtilirken, yüzde  31'inin de halka açık olacağı bildirildi.

Uzmanlar, birleşmenin ardından oluşacak şirketin ABD'nin en büyük  birinci cep telefonu operatörü Verizon ile ikinci operatörü AT&T ile daha güçlü  şekilde rekabet edebileceğini ifade etti.

Ancak, uzmanlar, ABD'li regülatörlerin birleşmeyi onaylamayabileceğine  dikkati çekerek, ABD Adalet Bakanlığının geçen sene AT&T'nin 84,5 milyar dolara  Time-Warner'ı satın alma teklifini engellediğine işaret etti.