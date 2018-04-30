Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün ‘Tapunun Kısayolu’ sloganı ile hayata geçirdiği ‘Web Tapu’ uygulaması Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Bu sistem ile artık tapu müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapabilir ve gerekli belgeleri internet üzerinden tapu müdürlüğüne gönderilebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Malikin yetki vermesi emlakçılar olarak bizler de taşınmazı inceleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisine sahip olabiliyoruz. Ayrıca sistem üzerinden taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntülenebiliyor. Web tapu ile malikler vekalet bile vermiş olsalar taşınmazlarını kilitleyebiliyor, tüm bu işlemlerden SMS yolu ile bilgi sahibi de oluyor. Bu sistem ile işlemler internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde başlatılabiliyor” dedi.

“Çalıştayda dikkate alındı”

27 Nisan tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayında da konunun gündeme geldiğini belirten Özelmacıklı, “Çalıştay birçok sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleşti. Mevcut taslak üzerinde hizmet bedeli, birden fazla emlakçıya yetki verilmesi durumu, emlakçılara yetki belgesi verilmesi, ofis standartları, cayma gibi birçok konu üzerinde görüşlerimizi ilettik. Kayıt alınan ve müzakere edilen görüşler bakanlık yetkilileri tarafından tekrar incelenecek. Web tapu sistemi yönetmelik sonrasında da sadece yetkili emlak danışmanları tarafından kullanılabilecek. Bu şekilde haksız rekabetin de önüne geçilecek” diye konuştu.

Web Tapu Sistemi ile neler yapılabilir?

Özelmacıklı sistem ile nelerin yapılabileceğine şöyle değindi: “Sistem ile, internet üzerinden tapu dairesine gitmeden başvuru yapılabilmenin yanı sıra, taşınmazlarınızı görüntüleyebilir ve konumunu görebilirsiniz. Elektronik ortamda harçlarınızı ödeyebilir, taşınmazınıza işlem yapılamaz beyan tesisi fonksiyonu belirtmesi koyarak sahtecilik girişimlerine karşı önlem alabilirsiniz. Hatta bu beyan ile taşınmaz vekalet ile işlem yapmaya dahi kapatılır. Ayrıca bizim gibi emlak firmalarına taşınmaz kayıtlarını görmek için geçici süre ile yetki verebilirsiniz.”

Tüm vatandaşların taşınmazlarını internet ortamında takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistem olan Web Tapu sistemine webtapu.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılıyor.