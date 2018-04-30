Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın  talimatlarıyla katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş üzerindeki ailelerin  taleplerini karşılayabilmek için çalışma başlatılmıştı. Çalışmaları tamamlayan Bakanlık  Evlat Edinme Yönergesi'ni yürürlükten kaldırdı. Böylelikle "evlat edinme  uygulamalarında, evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek aile arasında en fazla  40 yaş fark olması gerekir." hükmü de tarihe karışmış oldu. Sınırlama, özellikle 40'lı yaşlardaki bir ailenin, bebek evlat edinmek  istemesi durumunda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyordu. Ailelerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlık, söz konusu  uygulamaya son vererek, kapsamlı sosyal incelemeler sonucunda alınacak kararla 40  yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı.

PERYODİK OLARAK İZLENECEK

 Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine  ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği  Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları  için de düğmeye bastı. 40 yaş uygulamasının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yansıyacağı  yönetmeliğin yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.  Yönetmelikle evlat edinen ailelerin periyodik bir şekilde takip  edilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, Aile  Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile istihdam edilen personel, belli dönemlerde  evlat edinen aileleri ziyaret edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine göre, halihazırda  evlat edinme sırasında bekleyen bin 900 civarında aile bulunuyor.  Ailelere, bekleme süresi daha uzun olan evlat edinme yöntemi yerine  koruyucu aile olma seçeneği de sunuluyor.