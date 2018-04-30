Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2018-II"in tanıtımı amacıyla düzenlenen  toplantıda, bir önceki rapora göre güncellemeleri anlattı.

Enflasyonun, düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında 2018  sonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini, 2019 sonu için  tahminlerinin yüzde 6,5 düzeyinde olduğunu belirten Çetinkaya, "Bu  çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 7,2 ile yüzde  9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4), 2019 yılı sonunda ise yüzde 4,7 ile  yüzde 8,3 aralığında (orta noktası yüzde 6,5) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.  Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz."  diye konuştu.

Çetinkaya, ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 7,9 olarak açıkladıkları  2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0,5 puan güncelleyerek yüzde 8,4'e  yükselttiklerini belirtti.

Bu güncellemenin 0,4 puanı petrol fiyatları ve döviz kuru  kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları  varsayımını yukarı çekmelerinden kaynaklandığını söyleyen Çetinkaya, şunları  kaydetti:

"Ayrıca, yurt içi talebin gücünü korumasına bağlı olarak bir önceki  rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığı ise 2018 yıl sonu  tahminini 0,1 puan artırdı. Diğer taraftan, para politikasındaki sıkı duruşun  kararlılıkla sürdürüleceği bir görünüm altında 2019 yıl sonu enflasyon tahminini  yüzde 6,5 olarak koruduk. Baz etkisinin yanı sıra döviz kuru ve petrol  fiyatlarındaki gelişmelerin gecikmeli yansımalarına bağlı olarak yıllık tüketici  enflasyonunda kısa vadede dalgalanma oluşabileceği öngörülmekte ve risklerin  yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Para politikası kararları ve tedbirlerin etkisiyle enflasyonun tekrar  düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir. Ülke risk priminde küresel ve yurt içi  gelişmeler kaynaklı ilave bir artış olmadığı varsayımı altında, sıkı para  politikası duruşunun kararlılıkla sürdürülmesinin yanı sıra iktisadi faaliyet ve  kredi büyümesinin daha ılımlı bir büyüme patikasına yakınsaması 2018  yılında enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek. Bu dönemde, para ve maliye  politikaları arasında güçlü bir şekilde devam edecek eşgüdüm dahilinde vergi ve  yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının da enflasyondaki düşüşe destek  verecek şekilde belirlenmesi büyük önem taşımakta."

GEREKTİĞİNDE İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR

Çetinkaya sunumunda "Enflasyon beklentileri,  fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenerek  ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir." ifadelerini de kullandı.

PARA POLİTİKASINDA SADELEŞTİRMEYE GİDİLİYOR

Çetinkaya ayrıca para politikasında sadeleştirmeye yakında zamanda geçileceğini de açıkladı.
 
Çetinkaya, şöyle konuştu: “Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz. Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak”.