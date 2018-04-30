Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), sektöre ilişkin analizinde konut alıcısının kredi kullanmadan kaçınma eğilimine dikkat çekti.

Analiz raporunda konut segmentinde durgunluk işaretlerinin, 2018 yılının ilk iki ayında hem gerileyen konut satış istatistikleri, hem de reel olarak azalan konut fiyatları üzerinden gözlendiği ifade edildi.

Toplam satışlar Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 gerilerken, yılın ilk iki ay toplamındaki satışlar da yıllık bazda yüzde 2 oranında azalmıştı.

Analizde konut edinmek isteyenlerin kredi kullanımından kaçınma eğilimine de işaret eden bu tablonun konut fiyatlarının pahalı bulunmasıyla, geçtiğimiz yıl toplamında ortalama 2,35 puan artan konut kredisi faizlerinin yüksek seyriyle ve faizlerin düşeceği beklentisiyle ilgisi olabileceği gibi, genel ekonomik koşullarda borç yükü altına girilmek istenmemesiyle de ilgili olabileceği belirtildi. TMB'nin değerlendirmelerine göre yükselen döviz kurları enflasyonu, enflasyon da faizleri yükselttiğinden, geçtiğimiz dönemde konut kredisi kullanma riski arttı ve konut talebi geriledi.

YURT DIŞI PROJELERDE ARTIŞ

Türkiye Müteahhitler Birliği, Nisan 2018 İnşaat Sektörü Analizi’nde, 9 yıldır dünya ikinciliği konumunu koruyan Türk müteahhitlerin 2018 yılının ilk çeyreğinde yurtdışında 3,4 milyar dolar tutarında 32 yeni proje üstlendiğini açıkladı.

Analizde,“Bu performans, 2017 yılının aynı döneminde 2.9 milyar dolar, 2016 yılının aynı döneminde 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşen proje bedelleriyle karşılaştırıldığında, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin toparlanma beklentileri güçlenmiştir” değerlendirmesi yapıldı.