Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Mart ayında 5,86 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Dış ticaret açığında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8'lik artış gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi dış ticaret açığının 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

TÜİK verilerine göre ihracat yıllık yüzde 7,7 artarak 15,6 milyar dolar olurken, ithalat ise yıllık yüzde 12,7 artışla 21,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 76,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,7'ye geriledi.

Yılın üç ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalatı yüzde 22,7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 64,1 artışla 20 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,5 oldu.

Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 7 milyar 993 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mart ayında yüzde 46,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,3 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı ve 7 milyar 993 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 511 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 45 milyon dolarla İngiltere, 961 milyon dolarla İtalya ve 738 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 147 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 2 milyar 101 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 1 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 35 milyon dolarla İngiltere takip etti.

Teknoloji yoğunluğuna göre martta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,5 iken orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti.

Martta, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7 olurken yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 43,2 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 22,7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 64,1 artış göstererek, 20 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,5 oldu.