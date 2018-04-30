Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ve Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki şirketleri hedef alan birleşme ve satınalmalar 401 anlaşma ve toplam değeri 2.3 milyar euro ile 12 ayın en düşük düzeyine geriledi ve Mart ayında bölgedeki toplam 734 birleşme ve satınalmanın toplam değeri 9.8 milyar euroyu buldu.

Moody's'e ait analitik şirketi Bureau Van Dijk tarafından hazırlanan birleşme ve satınalmalar raporuna göre en büyük birleşme ve satın almalarda Rusya bariz şekilde öne çıkarken, en büyük birleşme haberi Birleşik Krallık'tan geldi.

ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart'ın Birleşik Krallık kolu olan Sainsbury's ve Asda, 13.3 milyar sterline anlaşarak pazar paylaşımı açısından Birleşik Krallık'ın en büyük süpermarket zincirini oluşturacaklarını açıkladı.

Sainsbury's ve Asda'dan gelen bu açıklamayla birleşmenin ardından yeni şirketin Birleşik Krallık'ın en büyük süpermarket zinciri Tesco'yu geride bırakabileceği söylendi.

Sainsbury's finansal raporlarına göre şirketin kârı son 3 yıldır sürekli geriliyor ve yeni açıklanacak tablolar öncesinde de düşüşün devam edileceği öngörülüyordu.

Asda ise 1999 yılında ABD'li dünya devi Walmart tarafından 1999 yılında 6.7 milyar sterlin karşılığında satın alınmasına rağmen uluslararası alanda en kötü performansa sahip ve en büyük grup şirketi olarak biliniyordu. Analistler özellikle Aldi ve Lidl gibi oyuncuların düşük fiyat politikası karşısında geleneksel fiyat avantajını kaybetmeye başladığını altını çiziyor.