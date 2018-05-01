Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

oprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, “Gelinen noktada döviz kurundaki hareketlenmeyle beraber Türkiye’deki mısır, arpa yurt dışından daha cazip hâle geldi. Dolayısıyla döviz kurundaki artış, yurt dışındaki fiyat hareketlenmeleri, içerideki ürünü fiyat olarak cazip kıldı. Bu demektir ki, hasatta sektör içeride daha talepkar olacak. Dışarıdan arpa ithal etmeyi beklemek yerine yurt içinde bulduğunu alacak. Maliyet anlamında lojistik de önemli faktör. Bu anlamda da sektör, yakın havzasında bulduğu ürünü satın almaya çalışacak. Öte yandan bu sene inşallah hasatta 2,5 milyon ton kapasiteli depo devreye girmiş olacak. Üreticiye 6 ay ücretsiz depo, ton başına 25 lira nakliye desteği var. Lisanslı depolara ilgi artacak, bunların hepsi piyasaya hareket getirecek” dedi.