Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin halka arz edilecek payları için 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanacak. Şirket hisselerinin ek satış dahil olmak üzere yüzde 28,81’ine karşılık gelen 68,5 milyon adet hisse senedi yatırımcılara satılacak. Belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda şirketin piyasa değeri 2,87 milyar ile 3,45 milyar TL arasında hesaplanıyor. Payların yüzde 1’i DeFacto yurt içi çalışanlarına, yüzde 9’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 80’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 8.930.947 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 29,81 olacak

BÜYÜMEK İÇİN

Talep toplama ve halka arz sürecinin ardından hisselerin 11 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Defacto CEO’su İhsan Ateş, ihraç edilen yeni paylar sonucunda halka arz kaynaklarını yurt içi ve yurt dışında büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi ile borç kaldıraç oranının düşürülmesi için kullanmayı planladıklarını söyledi.