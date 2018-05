Türkiye Gazetesi

Rusya'dan Türkiye'ye yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak TürkAkım'da önemli bir eşik daha aşıldı. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve TürkAkım doğalgaz boru hattının Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunu dün itibarıyla tamamladı. Bu sürede toplamda 7 milyar dolara mal olması beklenen TürkAkım projesinin 930 kilometrelik ilk hattını Kıyıköy'deki sığ sulara kadar getiren gemide 40 milletten, 562 personel görev yaptı. Çalışma programı uyarınca gemi ikinci hattın açık denizdeki yapımına bu yılın üçüncü çeyreğinde devam edecek. Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller konuya ilişkin olarak. "TürkAkım Projesi başarıyla hayata geçiriliyor. Birinci hattın tamamlanmasıyla önemli bir eşik aşıldı. İnşaat tüm hızıyla sürüyor. Döşeme çalışmalarımızın başladığı 7 Mayıs 2017'den bu yana bin 161 kilometre boru döşendi. Bu da doğalgaz boru hattımızın toplam uzunluğunun yüzde 62'sine karşılık geliyor. TürkAkım, Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğine tartışılmaz bir katkı yapacak" diye konuştu.

21 MİLYON LİTRE DİZEL



TürkAkım projesinin derin deniz kısmı boyunca en fazla 2 bin 200 metre derinlikte boru döşenen gemiyle, bu yıl şubat ayında günde 5.7 kilometre boru döşenerek rekor kırıldı. Pioneering Spirit gemisinde 12'şer metre uzunluğundaki iki boru birleştirilerek, 24 metreye ulaşan bu borular deniz altına indiriliyor. Böylece, gemi iki borunun birleştirilmesinden sonra hareket edip her 24 metrede bir duruyor. Her boru birleştirme işleminin fotoğrafı çekilerek herhangi bir aksilik durumunda kontrol edilmek üzere saklanıyor. Ayrıca bir kontrol gemisi de Pioneering Spirit'i yolculuğunda belli bir mesafeden takip ediyor. Elektrik ihtiyacını 88 megavat kapasiteli sekiz jeneratörle karşılayan Pioneering Spirit'e yakıt olarak 21 milyon litre dizel yüklenebilirken, ortalama hızda günde 100 bin litre, tam hızda ise 400 bin litreye kadar dizel tüketimi gerçekleştiriliyor. Pioneering Spirit'te her çalışan için ayrı bir oda bulunurken, yemekhane, dinlenme salonu ve eğlence alanı da ayrıca planlanmış.



2.5 EYFEL'İ TEK SEFERDE KALDIRIYOR



Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2.5 Eyfel Kulesi'ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor. Geminin denizlerdeki petrol ve doğalgaz platformlarını 8 saniye içinde kaldırabilme özelliği dikkati çekiyor. Derin deniz boru hattı döşeme işini ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştiren Pioneering Spirit'in genişliği 382 metre ve uzunluğu 124 metre. Depolama alanında azami dört günlük boru depolayabilen gemiye, sürekli boru tedariki sağlanıyor.



DEV GEMİ İKİ PARÇA OLARAK İNŞA EDİLDİ



Geminin kaptanı Loek Fernengel'in verdiği bilgiye göre, yapımına farklı blok ve modüller halinde 2012'de Kore'de başlanılan ve iki parça halinde inşa edildikten sonra 2013'te birleştirilen gemi, açık deniz operasyonlarına Ağustos 2016'da Norveç karasularında 13 bin 500 tonluk bir üretim platformunu kaldırarak başladı. Gemiye her bir seferde 700-800 boru transferi yapılırken, bu boruların Pioneering Spirit depolama alanına aktarılması iki günü buluyor. (Sabah)