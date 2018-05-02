Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi.
Standard&Poor's'tan Türkiye açıklaması
02.05.2018 - 00:34 | Son Güncelleme: 02.05.2018 - 00:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi.
Etiketler : türkiye,ekonomi,
558425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/558425.aspx
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