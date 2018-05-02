Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye’nin büyümesine katkısı her geçen gün artan ihracatçı, nisan ayında da rekor açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, ihracat tarihinde ulaşılmış en yüksek nisan ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi nisan ayında da yeni bir tarihî rekor kırılmış oldu. Son 12 aylık veriler ise ihracatın 161,1 milyar doları bulduğunu gösterirken, yıl sonu için belirlenen 169 milyar dolarlık Orta Vadeli Program hedefinin de aşılacağına olan inancı gösterdi.



NİCE YATIRIMLARIN TEMELİNİ ATACAĞIZ

Nisan ayı ihracat rakamlarını Kayseri’de bulunan Simfer fabrikasında açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 yılı Kasım ayından bu yana; yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıkladıklarını, son 7 aydır artış oranının ise çift haneli olduğunu vurguladı. Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Büyükekşi “Seçim belirsizliği bitirecek. Bu sayede yatırımlar artacak, yapısal reformlar hızlanacak. Nice yatırımların temellerini atarak, nice pazarlara ihracat yaparak, yeni istihdam imkânlarıyla hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Büyükekşi, Kazakistan, Tunus ve Romanya’nın da ihracatçının daha fazla radarında olmasını tavsiye etti.

En hızlı artış Rusya’ya

İhracat pazarlarına bakıldığında; nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın arttığı görülüyor. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere’ye yüzde 16,1, İtalya’ya yüzde 15,7, Fransa’ya yüzde 41,5 ve İspanya’ya ise yüzde 34,4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya’ya yakalandı. 2015’teki uçak krizinden sonra, Rusya ile hızla gerileyen ihracat, 2 yıldır hızlı bir yükselme trendi yaşıyor.

60 ülkeden 850 firma ayakkabı almaya geliyor

Türkiye’nin yükselen sektörlerinden olan ayakkabıda bu yılın ilk çeyreğinde 281 milyon dolar ihracat yapıldı. Sektör yıl sonunda 1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefe büyük katkının ise 8 Mayıs 2018’de başlayacak olan 5’inci Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarından gelmesi bekleniyor. 60 ülkeden 850 alıcının fuara geldiğini söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir “Almanya, İtalya, Ukrayna, Rsya, Hollanda iyi alıcılardan. Şimdi Afrika’dan talep artıyor.” dedi.