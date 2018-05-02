Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandıran, faiz yükünü yüzde 90 silen, yaşlılık aylığını 500 TL’ye çıkaran, emeklilere her bayram bin TL ikramiye öngören, üniversite affı getiren, imar barışı sağlayan müjdeler paketi; patronlar, esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak “Yeni ekonomi paketi uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacak. Hükûmetimiz ile ekonomi yönetimi, vatandaşımıza ve biz iş dünyasına ekonomik barış sunuyor” dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de, iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arası gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirilmesinin, ekonomiyi ve piyasaları canlandıracağını belirterek “En önemlisi gençlerin girişimciliği sayesinde işsizlik rakamları azalacak, ekonomik büyüme daha da artacaktır” ifadesini kullandı. Palandöken, Bağ-Kur borcu bulunan esnafın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesine yönelik değişikliğin de sevindirici olduğunu vurguladı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise, kararların ‘nefes aldırıcı’ olduğunu belirterek “Tüccardan, esnafa, işçiden öğrenciye kadar geniş bir kesimin borçlarının yeniden yapılandırılması, herkesi rahatlatacağı gibi ekonomik büyümeye de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.



HERKES KAZANACAK

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise şunları söyledi: Emeklilere verilecek yılda iki ikramiye ve 65 yaş üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığının artırılması, dar gelirli kesimin alım gücünü artırarak piyasaları canlandıracak. Bu para yine ekonomiye dönecek ve piyasaların canlanması suretiyle ekonomimize olumlu bir katkıda bulunacak. Yeni paket, devletle milleti barıştıracak. Ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım. Eski borçlarını taksitlendiren girişimciler, yeni bir sayfa açacak. Yeni yatırımları için engelsiz bir başlangıç yapacaklar. Bu da ekonomiye çok olumlu yansıyacak. Devlet de bu paketle alacaklarını tahsil ederek, gelirlerini artıracak. Böylece yeni yatırımlarla ekonomiyi büyütecek kaynaklar da sağlanabilecek. İmar barışı, öğrenci affı gibi düzenlemeler de, toplumsal huzuru tesis etmek için önemli.

Emekliden teşekkür

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi kendilerine bin lira ikramiye verilecek olması dolayısıyla hükûmete teşekkür etti. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kâzım Ergün, uzun zamandır Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi emeklilere ikramiye verilmesi yönünde talepleri bulunduğunu hatırlattı. Ergün, şöyle devam etti: Sesimize kulak veren, taleplerimizi dikkate alan hükûmetimize teşekkürü borç biliyoruz. 65 yaş aylığının da 266 liradan 500 liraya yükseltilmesi de memnuniyet verici. Derneğimiz bugün 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Taleplerimiz karşılandıkça da memnun oluyoruz. Her kim emeklinin yüzünü güldürüyorsa, Allah ondan razı olsun” dedi.