Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turgut

Türkiye’de tarımda istihdam edilen 6 milyon çalışanın yüzde 47’sini yani yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Neredeyse işgücüne katılan her 2 kadından birisi tarımda yer alıyor ama yüzde 95’inden fazlası kayıt dışı çalışıyor. İşveren konumundaki kadın oranı yüzde 9’u ancak zorluyor. Tarımdaki kadınların kendi adlarına girişimci olmasına yönelik devlet eliyle çeşitli programlar uygulanırken, bu alandaki açığı kapatmak amacıyla özel sektör de önemli sosyal projelere imza atıyor. O yatırımcılardan biri de ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ projesini geliştiren BigChefs.

Ankara’da doğan ve ünü ülke dışına yayılan BigChefs, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın üreticilerden yaz menüsü için tarımsal ürün tedarik ediyor. İlk etapta 14 kadın üreticiyle iş birliği yapan marka, yılsonuna kadar bu sayıyı 50’ye çıkarmayı hedefliyor. İstanbul’da dün bir araya geldiğimiz BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, şu anda kadın üreticilerden temin ettikleri ürün tutarının yıllık 10-12 milyon lira düzeyinde olduğunu söyledi.

TAMAMINI TEDARİK EDECEK

Gamze Cizreli, hedeflerinin, 2018 sonuna kadar yerel kadın üretici sayısını 50’ye çıkarmak olduğunu paylaştı. 2021 yılına kadar toplam tedarikin yarısını yerel kadın üreticilerden sağlayacakları bilgisini veren Cizreli, şunları anlattı: Bu projede gördüğünüz kadınların hepsi gerçek. Ve her birinin ilham veren bir hikâyesi var. Kimi şehir hayatından sıkılıp köye yerleşmiş, kimi köyde doğmuş ve çalışmaktan bir gün olsun yılmadan sadece üretmiş, beslemiş, yetiştirmiş, büyütmüş. Bu yüzden Anadolu’yu gezerek toprağın dilinden anlayan kadınlarımızı bulduk ve onların gerçek hikayelerini dinledik. Örneğin; kiraz biberlerimizin üreticisi Rabia Yılmaz, 10 yaşından beri çiftçilik yapıyor ve bugün 68 yaşında. Ya da nefis tarhanamızın üreticisi Bigalı kız kardeşler Sezin Çetin ve Suzan Mantar. Sevgiyle ürettiği kuşkonmazları bize ulaştıran ODTÜ İşletme Bölümü mezunu Aslı Aksoy. Ve niceleri…” Gamze Cizreli, Türkiye’de kooperatifleşme düzeyinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, yerel üretici kadınları kooperatif çatısı altında buluşmaya da davet etti.

20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YOLDA

∂ 52 şube ile hizmet veren BigChefs, toplam 2 bin 360 kişiyi istihdam ediyor. Kadın çalışan oranı yüzde 30 olan marka, bu yıl 20 milyon dolarlık yatırım yapacak. 2018 yılında 5’i yurt dışında ‘İran, Romanya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’ olmak üzere 13 şube açacak olan BigChefs, böylece toplam şube sayısını 65’e çıkaracak.