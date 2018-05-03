Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 16,75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03 ve lokanta ve oteller yüzde 11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,19 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,55 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,01 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde gerçekleşti.

Nisan 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,36 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,79, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,79, elektrik ve gaz yüzde 0,76, su sektöründe yüzde 0,79 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10,35 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9,80 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,81 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Nisan ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.