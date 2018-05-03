Albayrak, Pekin programının ilk ayağında Çin Ulusal Enerji İdaresi  Direktörü Nur Bekri ile bir araya geldi.Bakan Albayrak'ın, Nur Bekri ile görüşmesinde, iki ülke arasında  enerji alanındaki işbirliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine  varıldı.Görüşmenin ardından Albayrak, Çin Elektrik Yatırım Şirketi’ni (SPIC)  ziyaret etti. Albayrak burada, SPIC Başkanı Mıng Cıngping ve Çin Nükleer Teknik  Şirketi (SNPTC) Başkanı Vang Fıngşüe ile bir araya geldi.

Albayrak’ın SPIC ve SNPTC temaslarında Türkiye’de yapılması planlanan  üçüncü nükleer santral konusu görüşüldü.Albayrak’ın bir sonraki durağı ise yine nükleer teknoloji alanında  oldu. Çin Atom Enerjileri İdaresi (CAEA) Başkanı Vang Yiren ile bir araya gelen  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak’ın görüşmesinin ardından, CAEA ile  Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları, eğitim alanlarında işbirliği yapılması  konusunda mutabakat sağlandı.

Albayrak, buradaki temaslarının ardından dünyanın en büyük elektrik  dağıtım kapasitesine sahip organizasyonlarından biri konumundaki Çin’in State  Grid şirketini ziyaret eti.Bu kurumun başkanı Şu Cinbao ile görüşen Albayrak, şirketin elektrik  üretim ve dağıtım ağına ilişkin yetkililerden geniş kapsamlı bilgi aldı. Ardından  elektrik alanında iş birliğini geliştirmek için iyi niyet anlaşmasının imza  töreni gerçekleştirildi.Albayrak, Pekin ziyaretinin son programında ayrıca dünyanın en büyük  bankası olan ve yakın zamanda Türkiye’de de faaliyetlerine başlayan China  Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) merkezini ziyaret etti. ICBC  Başkanı Yi Huimien tarafından karşılanan Albayrak’ın dev banka ile görüşmesinde  Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği  konuları ele alındı.