Hükümet, iş dünyası ve ekonomistler, ekonomik gerekçelere dayanmayan, bugünkü Türkiye’yi, enflasyonun yüzde 100’lere dayandığı 1994’lerin Türkiyesi ile aynı tutan kuruluşun not indirimine büyük tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım “Sizin notunuzun bizim için kıymeti yoktur.” dedi. Yıldırım “Bir değerlendirme kuruluşu hiç gündeminde yokken bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye’nin notunu düşürüyor. Not düşürürken de gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmez şeyler. Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi. AK Parti’ye nasıl zarar vereyim, seçim sürecinde buna göre kurgulanmış senaryo. Sizin notunuzun bizim için kıymeti yoktur. Bizim için not milletin verdiği nottur, 24 Haziran’da o not alınacaktır.” ifadesini kullandı.

AK Parti Grup toplantısı öncesinde konuşan Yıldırım “Bugünlhere kolay gelmedik. İhanetler, kalleşlikler gördük. Ülkemiz üzerinde hesabı olan emperyalist tuzakları beraberce çökerttik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük saldırılarına maruz kaldık. Silahlı terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız. Bir gece ansızın toplanıp not düşürenlerin gerekçeleri, Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmuyor. AK Parti’ye nasıl zarar veriyim seçim sürecinde buna göre kurgulanmış senaryo. Sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not milletin verdiği nottur, 24 Haziran’da o not alınacaktır” dedi.

Büyüme oranımızla gerekli cevabı veririz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, not indirimine ilişkin olarak “Türkiye, olumsuz beklenti içinde olanların tahminlerini bir defa daha boşa çıkartacak.” dedi. Türkiye ekonomisinin 2017’de gösterdiği yüksek büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla güçlü ve sağlam yapısını ortaya koyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu “İş dünyası olarak bu yanlış bilgiyi yansıtan karara en güzel tepkiyi, bu haksız analize kulak tıkayıp çok çalışarak vereceğiz. İlk çeyrekte büyüme yüzde 7’yi aşacak. Bu sayede Türkiye için olumsuz beklentisi olanların tahminleri yine boşa çıkacak” diye konuştu.