Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul projeleriyle tanınan Demir Grup, amiral sektörü olan inşaatın yanında enerji alanında da yatırımlarını sürdürüyor. Grubun 2018 ve 2019 yılları içerisindeki hedefi, 2 milyar lirası gayrimenkul, 500 milyon lirası ise enerjide olmak üzere toplam 2,5 milyar liralık yatırımın temelini atmak. Sigorta, satış pazarlama ve denetim sektörlerinde de faaliyet gösteren şirketin yeni projeleriyle ilgili bilgiler, dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında aktarıldı. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, söze Beylikdüzü’nün kalbi Yakuplu bölgesinde yükselen Demir Country projesine dair detayları paylaşarak başladı. Bin 160 daire ve 112 ticari üniteden oluşan Demir Country’in bu dönemde kazançlı yatırım ve üst düzey hayat konforunu aynı anda sunan zengin donanımıyla satışlara yön verdiğini kaydeden Demir “400 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu projemizden satış sonrası toplam hedeflenen gelir minimum 570 milyon lira olacak” dedi.



SEKİZ YENİ PROJE HAYATA GEÇECEK

Grubun diğer yatırım planları hakkında da açıklamalarda bulunan Demir, Türkiye ve yurt dışında toplam 8 projeyi devreye alacaklarını anlattı. Demir “Büyükçekmece’de 611 konut 57 işyeri, Sefaköy Halkalı’da 130 bağımsız bölümlü konut projesi, Göktürk de 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi, Çorlu’da 160 dönüm arazi üzerine 250 bin metre inşaat alanı olan organize sanayi sitesi, İzmir Bayraklı’da 65 dönüm Demir Grubun kendi arazisi olan arazide konut, ofis ve otel projesi, tasarımı devam ediyor” diye konuştu.

UKRAYNA VE ALMANYA’DA BÜYÜYOR

Hamit Demir, yurt dışındaki projelere 2018 yılı içinde hız kazandıracaklarının altını çizerek, “Ukrayna ve Almanya öncelikli olacak. Ukrayna’ da 500 konut, ticari alanlar ve 1 otel inşaatımız var. Ukrayna Vinnitsa’da 168 konut teslimini 2017’de yaptık. 2. ve 3. etap konutlarının teslimatını ise 2018 sonunda bitireceğiz. Almanya Potsdam şehrinde biri yurt diğeri plaza olmak üzere arsası bize ait olan 2 projemiz başlayacak. Ukrayna Kiev merkezde yine 250 dairelik bir projemiz daha var” şeklinde konuştu.

ENERJİDE ÜRETİM HEDEFİ 500 MEGAVAT

Enerji alanında büyük yatırımlar hedeflediklerine dikkati çeken Demir, “2019 ve 2020’de dış cephe ve çatı panelleri yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca, otomobil aküsü ve enerji pili proje çalışmalarımız devam ediyor. Konya’da 85 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alandan oluşan, güneş enerji paneli üreten bir fabrika kurduk. 250 megavatlık tesisimizde güneş panelleri üretiyoruz. 2018’in ikinci yarısından sonra 500 megavata çıkmayı hedefliyoruz” dedi.