Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

İslami esaslara göre faaliyet gösteren katılım bankacılığı sektörü, yeni atılımlarla gelişimini sürdürüyor. Albaraka Türk, Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere “Insha” projesini hayata geçirdi. Şubesiz ve tamamen ‘mobil’ uygulama üzerinden hizmet verecek olan Insha ile Albaraka, Avrupa’da, 8 milyonu Türk, 20 milyon Müslümanın cebine faizsiz bankacılık hizmetini getirdi. Insha, Alman solarisBank AG’nin altyapısı üzerine inşa edildi. Önce Almanya’da, sonra Avrupa genelinde katılım bankacılığı hizmetleri vermeyi hedefleyen Insha; ilk etapta banka hesabı açma, debit kart, ödemeler ve para transferi gibi temel bankacılık hizmetlerini verecek. İkinci aşamada kredi gibi temel ürünler sisteme dâhil olacak.



HAZİRANDA KULLANIMDA

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku “Avrupa’da 20 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların 8 milyonu Türk. Müslüman halklar, dil problemi ve faiz hassasiyetinden dolayı, yaşadıkları bu ülkelerde finansal hizmetlerden yararlanmada sıkıntı çekiyor. Kendi ülkelerine para gönderme ve mecburi bazı bankacılık işlemlerini gerçekleştirmede dahi problem yaşıyor. Gerek Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın gerekse diğer Müslümanların yaşadığı bu problemlere çözüm getirmek amacıyla, ‘Insha’yı haziran ayında hayata geçiriyoruz. Sadece 1 milyon avroluk yatırımla bu dijital bankayı kurduk. Hızlı, güvenli ve ucuz para transferi sağlamak, öncelikli hedefimiz. 1 yıl içerisinde 300-400 bin kişiye ulaşacağımızı düşünüyorum. Hızlı büyüyeceğiz, çünkü yaptığımız araştırmalarda, Avrupa’daki hedef kitlemizin yüzde 55’inin katılım bankacılığını bildiğini ve bunların da yüzde 83’ünün bu sisteme daha önce dâhil olduklarını gördük. Insha ile, fiziksel evrak ve şubeye gitme zorunluluğu ortadan kalkacak” dedi.

4 DİLDE HİZMET

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku “Insha uygulaması üzerinden sadece 8 dakika içinde hesap açılabilecek. İlk aşamada Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde müşterilerine seslenecek uygulama, ilerleyen dönemlerde Arapçayı da listesine ekleyecek” dedi.