Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar 4,2594 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.



PİYASA TURU



11:02 Tahvil faizleri tırmanıyor

10 yıllık tahvil faizi yüzde 13,56'ya ulaştı. Düne göre artış 11 baz puan. 30 Nisan'dan bugüne yükseliş ise 96 baz puan.

Öte yandan dün Mart 2009'dan bu yana ilk kez yüzde 15'i aşan 2 yıllık tahvil faizi yüzde 15,25'e kadar yükseldi. Şu anda da yüzde 15,18 ile dünün 33 baz puan üzerinde. 30 Nisan'dan bugüne yükseliş ise 89 baz puan.



10:57 Dolar/TL 4,25'i aştı

Dolar/TL tarihte ilk kez 4,25 seviyesini aşarak 4,2571'i gördü. TL dolar karşısında yüzde 1,05 değer kaybediyor.

09:55 Borsa düşüşle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 102 bin 794'ten güne başladı.

Ak Yatırım'ın teknik değerlendirmesi şöyle:

"Daha önce de belirttiğimiz gibi BIST'te teknik anlamda zayıflama belirgin düzeyde. Gerek saatlik gerekse günlük bazda ortalamalarda aşağı eğilim geçerli. Saatlik periyotta takip ettiğimiz olumlu görünüm bölgesi ise 108 bin civarında bulunuyor. Yükseliş eğilimine geri dönüş için ilk aşamada bu seviyenin üzerine geri dönüşü gerekli görüyoruz. Aksi durumda yatay-aşağı eğilimle satış baskısının devamını görebiliriz. Bu durumda da ilk aşamada 102 bin-100 bin 300 bandı gündeme gelebilir. BIST100 için bu bandı oldukça güçlü bir destek bölgesi olarak görüyoruz. Üzerinde tutunma beklemekle birlikte bu bandın aşağı kırılmasının daha belirgin bir satışa neden olabileceğini belirtmek istiyoruz. Banka endeksi için günlük bazda olumsuz teknik görünümde değişiklik yok. 155 bin civarı kısa periyot için olumlu teknik görünüme geçiş bölgesi. Bu seviye altındaki hareket zayıflamanın devamında etkili. Diğer taraftan önemli destek olarak belirttiğimiz 147 bin 500 seviyesinin aşağı geçilmesiyle satışlar güçlenmiş durumda. 141 bin 500-138 bin 500 yakın destek bölgesi"

09:42 Dolarda yeni rekor

Dolar/TL'de hızlanan yükseliş 4,2494 seviyesine ulaştı. Böylelikle kurda yeni tarihi zirve kaydedildi.

08:50 Dolar yükseliyor

Dolar Endeksi 92,40 seviyelerinde yataya geçerken Dolar/TL bu sabah yüzde 0,45 yükselişle 4,2327

Euro/TL de 5,0737. TL euro karşısında da yüzde 0,45 değer kaybediyor.

Dolar kuru dün 4,2448'i tarihi rekor olarak grafiklere kaydetmişti.

08:00 Borsada tutunma çabası

Bir süredir yükselişi ivmelenen enflasyon beklentileriyle birlikte tırmanan tahvil faizlerine paralel satış baskısı altındaki küresel hisse senedi piyasalarının tutunma çabası dikkat çekiyor. Bu durum tahvil faizlerinin Fed'in simetri mesajıyla frenlenmesiyle bir kez daha öne çıktı.

Wall Street işlemlerinde Dow Jones Industrial 393 puan kadar gerileyerek Mart ayından bu yana dip oluşturan 23 bin 500 bölgesine geriledikten sonra tepki verdi ve 5 puan artışla 23 bin 930'dan kapandı.

S&P500 de 37 puan düşüşle 2600'ün altını test etse de kayıp 5 puana kadar toparlandı ve gün sonu 2629'da oluştu. Bu sabah iki endeksin vadelileri de yatay kalırken Asya'da ABD ve Çin'in ticari müzakereleri izleniyor.

Japonya bugün tatil nedeniyle kapalı. Çin Şangay bileşik endeks de yüzde 0,1 geriliyor. Güney Kore KOSPI ve Hong Kong Hang Seng ise yüzde 0,60 düşüşte.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi Fed günü yüzde 2,9977'ye kadar yükselmişken dün yüzde 2,9285'e gevşedi. 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,5247'den yüzde 2,4680'e kadar indi.