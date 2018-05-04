Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri başlanan bazı vergi afları ve desteklerle ilgili torba tasarının, Maliye Bakanlığı’na borçlu 9,8 milyon, SGK’ya borçlu 5,5 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtildi.

Tasarı, Perşembe geç saatlerde komisyonda kabul edildi.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milletvekillerine dağıtılan etki analiz raporda torba tasarının kapsamına Maliye Bakanlığı’na ait 119,2 milyar TL, SGK’ya ait 64,3 milyar TL asıl alacağın girdiği belirtildi.

Gümrük Bakanlığı’na ait 338,5 milyon TL alacak bulunuyor. Yaşlılık aylığı 581 bin civarı kişiye verilecek. Bunun için bütçede vazgeçilen tutar, 2018 yılı için 1,23 milyar TL, 2019’da da 1,63 milyar TL.

18-29 yaş arası gençlere verilecek Bağ-Kur desteği 15 bin kişiyi kapsayacak bunun da iki yıllık maliyeti 189 milyon TL olacak. İmar barışı ile 12 milyon konuta af getirilecek.