İstanbul Kapalıçarşı'da 178,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 178,90 liradan, bin 178 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 197 liradan, 163 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167 liradan, bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 174 liradan, 577 liradan alınan Yarım Ziynet 587 liradan ve 288 liradan alınan Çeyrek Ziynet 293 liradan satıldı.
Çeyrek altın 293 lira oldu
04.05.2018 - 18:07 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 178,90 lira oldu.
Etiketler : altın,ekonomi haberleri,
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