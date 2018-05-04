Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 178,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 178,90 liradan, bin 178 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 197 liradan, 163 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167 liradan, bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 174 liradan, 577 liradan alınan Yarım Ziynet 587 liradan ve 288 liradan alınan Çeyrek Ziynet 293 liradan satıldı.