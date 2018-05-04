Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İstanbul Gençlik Festivali  kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlüğünü yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Hasan  Mandal ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ile gençlerle bir araya  geldi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin bilim  merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi olması için çalıştıklarını ifade  ederek, tüm faaliyetleri bu 3 ana eksende yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Gençlere KOSGEB ve TÜBİTAK'a başvurmaları önerisinde bulunan Özlü,  şunları kaydetti:

"Son 1,5 yıldır Türk sanayisinin dijital dönüşümünün yol haritasını  çıkardık, sağlam bir çalışma yaptık. Türk sanayisinin dijital dönüşümünü 6  bileşenden oluşturduk. Yol haritamız hazır, bunu önümüzdeki günlerde  uygulayacağız. Türkiye, sadece Afrin'de güvenlik sebebiyle bir operasyon  yürütmüyor, sessiz sedasız Antartika'da da bir operasyon yürütüyoruz. Nisan ayı  içinde 28 kişilik bir heyeti Antartika'ya gönderdik. Orada Türkiye'nin kuracağı  bilim üssünün ön hazırlık çalışmalarını yaptılar. Gelecek yıl inşallah 3'üncü  seferimizi Antartika'ya düzenleyeceğiz ve orada Türkiye'nin bir bilim üssü  olacak."

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİ

Faruk Özlü, bakanlık bünyesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin  yürütüldüğünü hatırlatarak, projenin bir teknoloji projesi olduğunu söyledi.

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projemiz iyi gidiyor. 11 Mayıs'ta  Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesinin imza törenini  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız. O gün CEO'yu açıklayacağız. 11 Mayıs'ta  sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket  sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü  açıklayacak." diye konuştu.

"KENDİ İŞİNİZİ KURUN, DEVLET DESTEKLERİNDEN YARARLANIN"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, gençlere kendi işlerini  kurması tavsiyesinde bulunurken, bu anlamda devletin verdiği desteklerden  yararlanmalarını da istedi.

Özlü, TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilecek yeni burs programına  ilişkin de, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de özel sektör bünyesinde ağırlıklı olarak Ar-Ge merkezleri  açıyoruz. Bunların sayıları yaklaşık bin 60 oldu. Şimdi bu Ar-Ge merkezlerinde  görev alacak personelin maaşının belli miktarını biz verip destek sağlıyoruz. Bu  Ar-Ge merkezlerinde doktora programı hazırlayacağız.

Önümüzdeki günlerde yaklaşık bin doktora öğrencisine TÜBİTAK kanalıyla  burs vereceğiz ve bunlar daha çok endüstriyel araştırmalar üzerine olacak.  Sanayimizin kendi teknolojisini üretmesine imkan sağlayacak bir altyapı  oluşturuyoruz. TÜBİTAK, bugünlerde bir burs programı açıklayacak ve bu daha çok  endüstriyel doktora ağırlıklı olacak. Endüstriyel doktora programını bu ay hayata  geçirmeye başlayacağız."

Gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan  Özlü, "Sizin kuşağınızdan çok umutluyuz, beklentimiz çok yüksek. Türkiye bir  sıçrama yapacaksa sizin sayenizde yapacak." dedi.

"YENİ TÜBİTAK, HER DÜZEYDE DAHA ULAŞILABİLEN BİR KURUM OLACAK"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da içinde bulunduğumuz dönemde rekabet  için iş birliğine yönelik üretilen bilgi üstünlüğü ile dijitalleşmenin önemli  olduğunu vurgulayarak, başarılı olmak için nitelikli bilgi ve nitelikli insan  kaynağı ihtiyacına işaret etti.

Mandal, TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilen projeler ile ilgili  katılımcılara bilgi verirken, bilgi üretiminde etik değerlere sahip olmanın  önemine dikkati çekti.

Bakan Özlü'nün "Yeni TÜBİTAK" kavramına ilişkin değerlendirmelerde  bulunan Mandal, "Yeni TÜBİTAK, her düzeyde daha ulaşılabilen bir kurum olacak.  İkincisi, bizim nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı kapasitesini artırmaya  yönelik çalışmalarımız var. Destek programlarımızı daha iş birliği odağıyla  yürüteceğiz. Sanayi-doktora programı diye yeni bir program başlatıyoruz. Sanayide  çalışırken veya gelecekte sanayide çalışmayı planlıyorsanız mayıs ayında bu  programı açıklıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA YILDA 7 BİN ÖĞRENCİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİMİZDEN  FAYDALANIYOR"

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ise KOSGEB'in, gençleri,   girişimcilikle ilgili hedef kitle haline getirdiğini belirterek, şunları  kaydetti:

"Gençlere üniversitelerde girişimcilik eğitimi veriyoruz. İstanbul  özelinde yılda yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisi bizim girişimcilik  eğitimlerimizden faydalanıyor. Bunların hepsi arzu ettikleri takdirde, kendi  işlerini kurmaları halinde KOSGEB desteklerinden yararlanabiliyor. İş kurma  safhasında ihtiyaç duydukları ana sermayeleri KOSGEB tarafından veriliyor.

Temel olarak bakıldığında, girişimcilikte değişik gruplara özel  ayrıcalıklar tanımıştık. En son icra komitesinde de gençlere pozitif ayrımcılık  yaparak, yeni iş kuracak olan gençlerimize normal destekleme oranlarımızın çok  üzerinde destekler vererek, onların iş sahibi olması, hayata atılması, iş sahibi  olmayıp başka yerde çalışacaklar için de girişimci ruhu almalarını hedefliyoruz."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, oturumun ardından gençlerle  fotoğraf çektirdi.