Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kaçak yapının önüne geçilmesi için hapis cezası teklif etti. Geçmişte birçok imar affı çıktığını, buna rağmen kaçak yapılaşmanın önünün kesilemediğini söyleyen Özhaseki teklifini “İmarda çarpık yapılaşmaya göz yuman belediye başkanı ve diğer paydaşlar hapis cezasıyla cezalandırılmalı. Caydırıcı bir ceza olursa bütün belediye başkanları bunun üzerine gider.” şeklinde ifade etti. Olaya hukukçu gözüyle baktığını söyleyen Bakan Özhaseki “Bunun önlenememesinin en önemli sebeplerinden biri de kaçak yapı yapanlara sert bir yaptırım uygulanmamasıdır. Biz sene başına kadar olanları şu ana kadar oluşmuş haklara hukuklara eyvallah. Yazıyoruz, kayıt altına alıyoruz, devlet vatandaşla helalleşiyor. Mahkemeler çekiliyor. Yıkımlar bitiyor. Herkes rahatlıyor. Fakat bundan sonra artık olmasın. Olmaması için de ne yapılması lazım. Eğer bir arsa sahibi veya onu alan müteahhit ve buna göz yuman belediye başkanı böyle bir iş yaparsa, işte o zaman biraz daha hürriyetinden mahrum kalacak şekilde bir hapis cezası olsun diyorlar. Hukukçu gözü ile söylüyorum. Elbette birtakım sıkıntılar doğmuşsa ve siz bunu kanunla engellemiyorsanız tedbirleri almak zorundasınız.” diye konuştu.

BOĞAZ BİZİM İNCİMİZ

Kendisinin teklifinin Boğaz’ın düzenlemeden ayrı tutulması olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki “Birincisi Boğaz bizim incimiz ve dünyada tek. Özellikle kötüye kullanılmış gibi görünen, şöhretlerin yaptığı yerler, gazetelerde boy boy resimleri çıkan yapıların barışta istisna tutulmasını bütün partiler istiyor. İkincisi de Sur içi ile ilgili talepler var. Tarihî eserlerle ilgili yapılanlar var rahatsız eden. Bunları çalışmadan ayrı tutacağız.” dedi.

Almanya’da park arıyor, burada sokağa bırakıyor

Bakan Özhaseki, cezaların caydırıcı olmasını şu sözlerle ifade etti: Almanya’ya gittiğimde görüyorum. Park yeri bulmak için 4 defa aynı sokağı geziyorlar. Türkiye’ye geldiklerinde ise yolun üstünde ikinci sıraya, üçüncü sıraya çok rahat bırakıp gidebiliyor aracını. Aynı insanlar. Buraya geldiğinde ‘Ağabey ben yabancıyım, 5 dakika işim var, idare et.’ diyorlar. Ama orada pat diye 300-500 avro para cezası yazılınca şafak atıyor hâliyle adamda.”

İmar barışı seçim için yapılmadı

Türkiye’deki 26,5 milyon bağımsız yapının yüzde 60’ının imara aykırılık taşıdığını, bunun kesinlikle seçim çalışması olmadığını belirterek Bu yasaya 1 senedir emek veriyorum. Her cümleyi birkaç kez elden geçirdik. Bir ülkede 26,5 milyon bağımsız birimin yüzde 60’ı kaçaksa ‘bana ne’ diyemezsiniz. 1 senelik çalışmayı OHAL’de çıkarsak mı diye düşündük. Komisyona tek tek anlattık ama çıkması bu zamana tesadüf etti.” bilgisini verdi.

BENİM DÖNEMİMDE BÖYLE BİR ŞEY OLMADI

Hiçbir belediye başkanının mağdur olmasını istemediklerini, amaçlarının kaçak yapılaşmayı önlemek olduğunu söyleyen Özhaseki “Senelerce belediye başkanlığı yaptım. Kayseri’de müracaatlarda da görülecektir, benim 20 yıllık belediye başkanlığım dönemine ait bir elin parmakları kadar bile müracaat olmayacak kaçakla ilgili. İmara aykırılık, kaçakçılık, göz yumma gibi. Bunları bilerek söylüyorum. Yaptırmadım, titiz durdum.” dedi.