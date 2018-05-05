Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyonlara son noktayı koydu. İstanbul’da MEMUR-SEN tarafından düzenlenen bir sempozyuma katılan Bakan Sarıeroğlu “Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız, bugüne kadar nasılsa, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek” dedi. Taşeron düzenlemesinin dünyayı şaşırttığını belirten Jülide Sarıeroğlu “Dünya ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular geliyor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi, yeni bitirmiş durumdayız. Bu kadar işçinin aynı anda kadroya alındığı başka bir ülke, bizim araştırdığımız kadarıyla söz konusu değil” ifadelerini kullandı.