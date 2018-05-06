Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un not indirim kararıyla Borsa İstanbul’da kısa süreli panik havası yaşansa da şirketler halka arz kararından vazgeçmiyor. Yeterli talebin oluşmaması sebebiyle halka arz işlemini ileri bir tarihe erteleyen Beymen ve DeFacto beklemede kalırken, Şok Marketler ve Penta Teknoloji önümüzdeki hafta talep toplayacağını duyurdu. Halka arzla faize ve borca bulaşmadan kaynak temin etme yoluna giden şirketler buradan gelen finansla bir yandan eski borçlarını yapılandırıp diğer taraftan yatırımlarını artıracak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz başvurusu onaylanan Şok Marketler talep toplama için 8-9 Mayıs tarihlerini belirlendi. Hisse fiyatı aralığının 12,00TL-14,40 TL olarak açıklandığı halka arzın tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleştirilecek. Belirlenen fiyat aralığına göre toplam halka arz büyüklüğünün 2,6-3,1 milyar TL aralığında olması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışı için tahsisatlar sırasıyla yüzde 15-yüzde 85 olarak planlanmakla beraber, nihai oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek. Buradan elde edilecek gelirin büyük kısmının net mali borçluluğun azaltılması, kalan kısmının ise işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacağı ifade edildi. Halka arz ile birlikte Şok Marketler’in öz sermayesini güçlendirerek karlılığını daha da artırması bekleniyor.

Yıldız Holding’in diğer bir şirketi olan Penta Teknoloji ise talep toplama tarihini 10-11 Mayıs olarak belirlendi. SPK’dan onay alan Penta Teknoloji 17 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da işlem görecek. Penta Teknoloji hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla toplamda 19.764.345 TL (ek satış da dâhil olmak üzere 21.345.493 TL) nominal değerli payı, 9,5 TL - 11,4 TL fiyat aralığından halka arz edecek. Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda Penta’nın halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacak. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak; şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Tercan: Halka arz için en iyi zaman

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, gerek Penta’nın gerek Şok Marketler’in kârlılıkta belirli bir noktaya geldiğini belirterek, halka arz için uygun zaman olduğuna inandıklarını söyledi. Her iki şirketin de yönetimlerinde Yıldız Holding’in söz sahibi olmaya devam edeceğini kaydeden Tercan şu bilgileri verdi: Her iki şirketimiz de kurdaki dalgalanmalara karşı oldukça sağlam zeminde faaliyet gösteriyor. Zira Şok Marketler tüm ticaretini Türk lirası üzerinden gerçekleştirirken, Penta dağıtımını yaptığı ürünlerin alış ve satışını aynı para cinsinden yapıyor. Bu halka arzlarla ülkemize yüzlerce milyon dolarlık yabancı kaynak getirilmesini de desteklemiş olacağız. Halka arzın büyük kısmının sermaye artışı şeklinde gerçekleştirileceğini dile getiren Tercan, “Şok’un halka arzında hiç hisse satışı yapmıyoruz, Penta’da da arzın büyük bir kısmı yine sermaye artışı yoluyla olacak çünkü bu şirketlere ve potansiyellerine güveniyoruz” dedi.