Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halime Gürbüz MALATYA



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliğe Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarından bilim insanları katıldı. Robocot 2018’e iştirak eden isimlerden NASA’nın ve Mars programının kadrolu tek Türk yöneticisi Sırrı Oğuz “Mars’a yolculuk hiç de kolay değil. 2022’de insanlı uçuşlara geçeceğiz. Ancak uzay aracının hazır olması her şeyi çözmüyor. NASA’nın 2030’da öngörülen Mars yolculuğu kanaatimce bir-iki yıllık rötarla ancak 2031 veya 2032’de yapılabilecek” dedi.

Sırrı Oğuz, Türkiye’yi de bilim için, insanlık için yapılan ve yapılacak projelerde görmek istediğinin altını çizdi. 15 ülkenin ortaklığı ile devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesini hatırlatan Oğuz “Bu projede yer alan ülkelerin üniversitelerinde uzay çalışmaları ile ilgili çok ciddi bir eğitim veriliyor. Ben Türkiye’nin de uzay projelerinde aktif olarak yer almasını çok isterim” diye konuştu.

Avustralya Hükümeti Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CSIRO) görevli Dr. Hilkat Özgün ise, akademisyenlerin yurt dışını tercih etmesini ‘beyin göçü’ yerine ‘beyin gücü’ olarak değerlendirdiğini vurgulayarak “Ben enerji depolama alanında çalışıyorum ve bu konuda TÜBİTAK ile sürekli işbirliği halindeyiz” dedi.