Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışı piyasadaki ürün fiyat artışı ve dolar kurundaki yükseliş sonrasında ev ve sanayi tipi tüple ve otogazda sektör temsilcilerinin beklediği zammın ertelendiği belirtildi.

Business HT'ye konuşan iki kaynağın verdiği bilgiye göre sektörde dolar kurundaki dalgalı seyir dikkate alınarak kur hareketinin yakından takip edilmesi amacıyla LPG tarafındaki zammın ertelendiği ifade edildi.

Fiyatların yükselmesi ve dolar kurunun tarihi rekor seviyeyi görmesinin ardından sektör temsilcileri LPG'de Cuma günü litre başına 9-10 kuruşuna varan zam açıklanmasını bekliyordu. Fakat Cuma günü LPG'de zam açıklaması gelmemişti.

Türk Lirası dolar karşısında geçen hafta sert bir gerileme kaydetmiş ve dolar/TL kuru 4,29 seviyesine kadar yükselmişti.

İstanbul Avrupa yakasında otogaz fiyatları litre başına ortalama 3,41 TL seviyesine bulunuyor.