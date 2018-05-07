Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

İklimlendirme sektöründe Avrupa’nın en büyük ilk üç şirketinden biri olan Hollandalı BDR Thermea, yatırımda odağına Türkiye’yi aldı. 2013 yılında bünyesine kattığı Baymak ile Türkiye’ye giriş yapan şirket Tuzla’daki farikasında üretimini gerçekleştireceği kombiler ile dünyaya satış yapacak. BDR Thermea’nın Amsterdam’daki AR-GE merkezinde Türk gazetecilerle bir araya gelen BDR Grup CEO’su Bertrand Schmitt 1,7 milyar avroluk büyüklüğe sahip şirketin dünyanın 80 ülkesinde faaliyet gösterdiğini belirterek Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekti. Dünyada güç dengeleri arasında büyük değişiklikler yaşandığını ifade eden Schmitt “Güç dengeleri bir yandan G7 ve G8’den dünyanın başka taraflarına doğru kayıyor. Eğer başarılı olmak istiyorsanız ve iyi iş yapmak istiyorsanız Japonya’da, ABD’de ve Avrupa’da varlığınızı sürdürün denirdi eskiden, artık bu hikâye, bu söylem bitmiş durumda. Bir de E7 ülkeleri var. Yani gelişmekte olan, yükselen ülkeler. Çin, Hindistan, Türkiye de bu E7’nin içerisinde. Bu ne anlama geliyor? 2030 yılında bu ülkelerin ekonomileri bu bahsettiğimiz G7 ve G8’den daha büyük olabilir anlamına geliyor” dedi. Türkiye’ye gelir gelmez teknoloji transferine başladıklarını dile getiren Schmitt şunları kaydetti: Hedefimiz 2020 yılında BDR Thermea olarak kombilerde ve kazanlarda dünya çapında ilk 3 arasında yer alabilmek. Ve diğer hedeflerimizden biri de özellikle ısı pompalarında pazar payımızı ikiye katlamak. 2020 yılında konumumuzu güçlendirmek ve daha da yukarılara çıkabilmek için Batı Avrupa’dan, güçlü olduğumuz pazarlardan diğer pazarlara doğru hareket etmek istiyoruz. Bu hedef için Çin, Rusya ve Türkiye bizim için çok önemli konumda yer alıyor. Türkiye özellikle bu hedefimiz için en yakın noktalardan bir tanesi. Bu 3 ülke, gelecekteki isteğimiz için tamamen kapsam ve odağımız dâhilinde.



TUZLA’DA AKILLI KOMBİ ÜRETECEK

Baymak CEO’su Ender Çolak da BDR Thermea’nın bugüne kadar Türkiye’ye 16 milyon avro yatırım yaptığını, 2020 yılına kadar 16 milyon avro yani 75 milyon lira daha yatırım yapacağını açıkladı. Ek hat yarımı ile birlikte dijital kombi üretimi gerçekleştireceklerini dile getiren Çolak “Yeni yatırımla birlikte kapasitemiz 400 bin adetten yıllık 550 bin adede çıkacak. Baymak ve BDR bu kombi üzerinde bir arada çalışıyor. Önce Türkiye’ye sonra grubun ihtiyacı olan ülkelerinde satılacak. Yeni kombi üretim hattı için yaklaşık 2 milyon avro yatırım yapılıyor. Yıl sonunda aktive edilecek. Burada önemli olan grup kombisini de Türkiye’de üretmek. Bu aslında grup satın almasından sonra Baymak’a yapılan 2 önemli katkı” diye konuştu. Son 5 yıldır çift hane büyüdüklerini anlatan Çolak 2018 hedefleri ile ilgili ise şu bilgileri verdi: 2017 yılını 527 milyon TL ciro ile kapattık. Yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yoğuşmalı kazanda yüzde 55, toplam kombide yüzde 111, panel radyatörde yüzde 82 ve ısı pompasında yüzde 30 büyüme elde ettik. Toplam ciroda yüzde 73 büyüdük. Bu rakamlar yılsonu hedeflerimizi aşacağımızı gösteriyor. 2018 yılında toplam ciroda yüzde 30, ihracatta yüzde 13 büyüme bekliyoruz. Yoğuşmalı kombide yüzde 11,8 olan pazar payımızı yüzde 14’e, klimada yüzde 6,7 olan pazar payımızı da yüzde 7,7’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Korsan servisler tarih olacak

Tuzla’daki tesislerinde dijital kombi üretimine hazırlanan Baymak korsan servislere de darbe indirecek. Tamamen dijital olarak üretilecek kombilerin direkt olarak yetkili bayii ile irtibata geçeceğini anlatan Ender Çolak “Maalesef internet yetkili bayii adı altında korsan servislerden geçilmiyor. Dört tanesini mahkemeye verdik ama sonuçlanması yıllar sürüyor. Ancak yeni üreteceğimiz dijital kombilerle kullanıcılarımızın servisi aramasına gerek kalmayacak. Kombiler aplikasyon üzerinden izlenebilecek. Parçası değişmesi gerektiğinde servis arayarak bilgi verecek” dedi.

Ekonomiye yılda 1,5 milyar dolar katkı

Ender Çolak 21 Nisan'da yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Direktifi (ErP) ile yoğuşmalı kombilerin zorunlu hâle geldiğini belirterek “Artık yoğuşmalı olmayan kombi ve kazan üretilemeyecek. 2019’dan itibaren de enerji verimli olmayan kombilerin satışı yapılamayacak” dedi. Çolak “Yoğuşmalı kombiler ortalama 2.500-3.000 bandında satılacak. Türkiye'de şu anda kombilerin yüzde 28-29’u yoğuşmalı. Yaklaşık 10 yılda tüm pazar yoğuşmalı kombilerden oluşacak. ErP ekonomiyi olumlu yönde etkileyecek, Türkiye’nin 1,5 milyar dolar döviz kazancı olacak” diye konuştu.