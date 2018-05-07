Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destek sağlıyor. Bunun üç şartı bulunuyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

EN AZ YÜZDE 50 ŞARTI

1 Ocak itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelirin 967 lirayı aşmaması en önemli şartlardan biri. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 3868 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az ‘yüzde 50’ olan ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor ve ‘ağır engelli’ ibaresi işaretlenmiyor.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

1085 lira olan evde bakım parası alabilmek için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor. Engelli aylığı için ise kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılacak. Vakıftan alınan sevkle sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiliyor. Hastanede verilecek sağlık kurulu raporu için ücret alınmıyor. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen engelli aylığı bağlanıyor.

GELİR SINIRI 484 LİRA

Sigortalı olarak çalışan veya SGK’dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamazlar. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olan engelliler de aylık alamıyorlar. Bakım aylığında gelir şartı 967 lira olurken, engelli aylığı bağlanacak kişide bu şart 484 lira olarak uygulanıyor. 2018 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 484 TL’nin altındaysa, engelli aylığı alabilirler.

KESİNTİ OLMAMASI İÇİN...

Bazı durumlarda evde bakım parası kesilebiliyor. Bunun nedeni kişinin gelirinin arttığını gösteren ev, araba, arsa gibi mallar olabiliyor. Ayrıca, engellinin sağlık kurulu raporunu yenilemesi gerektiği hallerde de bu yapılmıyorsa o zaman da her iki kaylık kesilebiliyor. Aylığı kesilen, raporunu yeniler ve koşulları sağlarsa kesilen maaşı da geriye dönük alabiliyor.

1796 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Şartları sağlayan ve yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilere 1197.44 TL, yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 1796.17 TL aylık bağlanıyor. Bu rakam her yıl değişiyor. Ödemeler 3 ayda bir yapılıyor.