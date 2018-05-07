Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Formet Çelik Kapı ve Kafein Yazılım Hizmetleri'nin halka arz izahnamesini onayladı.

SPK'nın Cuma günü yayımlanan bültenine göre Formet Çelik Kapı'nın halka arzında hisse başına fiyat 7.33 lira olacak. Şirketin sermayesi 6.52 milyon lira artırılarak 17.5 milyon liraya yükseltilirken, mevcut ortakların 1 milyon lira nominal değerli pay satışı da yapılacak.

Kafein Yazılım Hizmetleri'nin halka arzında ise hisse başına fiyat 4.45 lira olacak. Halka arz esnasında şirketin sermayesi 11 milyon liradan 18 milyon liraya yükseltilecek.

SPK bültende ayrıca Gözde Girişim'in iştiraki Penta Teknoloji ve Şok Marketler'in halka arzına da izin verdi.