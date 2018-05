Türkiye Gazetesi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenlenen yapılan On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak bir bilet alıp On Numara çekilişine dâhil olan talihliler, On Numara sonuçları çekildi mi? sorusunu araştırıyor.

On Numara çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor

Her hafta pazartesi günü akşam 21:05'te gerçekleştirilen ve mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanan On Numara çekiliş sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşılacak.

On Numara ikramiyeleri nereden alınır?

On Numara sonuçlarına göre 6 ve 7 bilenler ikramiyelerini loto bayilerinden alırken; 8 ve 9 bilenler ise kazandıkları ikramiyeyi isterlerse Milli Piyango İdaresi şubelerinden veya loto bayilerinden alabilecek. 10 bilen ve büyük ikramiyeyi hak kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden kazandıkları ikramiyeleri alabilecek.

ON NUMARA’DA ELDE EDİLEN GELİR NEREDE KULLANILIR?



On Numara çekilişi sonucunda elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Aktarımın yapıldığı yerler; Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat oyunları, Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’dur.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?



18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişleri için kupon dolduramazlar. Kupon doldurup çekilişe katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Kuponda yer alan her bir kolonda, 1’den 80’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılar içerisinden 10 tane seçilir ve işaretlemesi yapılır. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ayrı ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunun sol üst tarafından çoklu çekiliş seçeneği de yer alır. Bu bölümden oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olması için işaretleme yapılabilir.

On Numara çekilişleri için katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. Kuponlar, çekiliş öncesine kadar doldurulabilir ve loto bayilerinden oynanabilir.