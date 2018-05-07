Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

65 milyar dolara yakın servetiyle en büyük para sihirbazı olarak bilinen ve dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Berkshire Hathaway'ın kurucusu Warren Buffet, hafta sonu yatırımcıları ile yıllık paylaşım toplantısı düzenledi.

Berkshire Hathaway'ın yatırımları ile ilgili hissedarlara bilgi veren Buffett, toplantıda bir pişmanlığını da dile getirdi.

87 yaşındaki yaşlı kurt Buffett, günümüzün teknoloji devleri Amazon ve Google'a zamanında yatırım yapmadığını ve bunun yanlış bir karar olduğunu itiraf etti.

Ünlü yatırımcı, "Google ve Amazon hakkında yanlış kararlar verdim. Aslında bu iki şirkete de baktık. Ancak beklentilerin mevcut fiyatlardan çok daha iyi olduğunu hissettiğim bir sonuca varamadığım için hata yaptım" ifadesini kullandı.