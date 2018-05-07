Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 180,6 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 178,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,60 artışla 179,7 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 295 lira, Cumhuriyet altını da 1.202 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1313 dolar civarında alıcı buluyor.

Uzmanlar, bu hafta altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalı bir izlemeye devam edebileceğini kaydetti.

ABD’de bu hafta perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinin önemine dikkati çeken uzmanlar, enflasyondaki yükseliş eğiliminin emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyeceğini ifade etti.