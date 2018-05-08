Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, ev hayali kuran milyonlarca kişiye yeni müjdeyi verdi. Başbakan Yıldırım, “En son konutla ilgili KDV’yi düşürdük. Benzer şekilde tapu harcında da bir indirim yaptık. Ayrıca Ziraat Bankası ve diğer bankalar da, bir kampanya başlatacaklar inşallah. Onun tarihini, detayını vermeyeyim, bugünlerde ona yönelik de bir kampanya yapacaklar ve böylece piyasa hareketlenmiş olacak. Buradaki stoklar azaltılacak, oradan gelen parayla tekrar ekonominin çarkları, konuk sektöründe dönmeye başlayacak” dedi.

SATIŞLAR DÜŞMÜŞTÜ

Bankacılık kaynakları, Başbakan Yıldırım’ın bahsettiği konut kampanyasının, konut kredisi faizlerinin indirilmesi olduğunu söyledi. Söz konusu proje kapsamında şu anda sektörde ortalama yüzde 1,25 seviyelerinde olan, hatta bazı bankalarda yüzde 1,35 seviyelerine kadar çıkan konut kredisi faiz oranlarının, yüzde 1 civarına çekilmesi bekleniyor. Konut satışlarında geçen yıl son çeyrekte başlayan düşüş eğilimi martta artarak devam ederken; toplam konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi. Yükselen kredi faizlerinin etkisiyle, konut kredisiyle yapılan satışlarda daha sert düşüş gözlendi. Martta, ipotekli satışlarda yüzde 35 düşüş kaydedildi. Konut kredisi faizleri, şu anda 8,5 yılın zirvesinde seyrediyor. Konuya yakın bir kaynak “Düşük bir faiz oranı olacak, yüzde 1 civarında... Hatta yüzde 1’in altında bir rakam belirlenebilir, ancak henüz netleşmedi. Şu anda üzerinde çalışılıyor” dedi. Bir başka kaynak da, büyük bankaların projede yer almak istediğini belirtti. TBB Genel Kurulunun ardından Başbakan ile bir araya gelen bankaların, konuyla ilgili detayları görüştüğü ifade edildi.

Az kazanın, piyasaya verin

Başbakan Binali Yıldırım, enflasyonun düşürülmesi konusunda hassasiyetlerinde bir gevşeme olmadığını vurgulayarak, “Bu sene enflasyonla mücadele devam edecek. Hedef yine tek haneye getirmek. Bunun için gerekli tedbirleri aldık” dedi. Bankacılardan beklentilerinin olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: Sizden isteğimiz, kredi maliyetlerini, bizim tarafımızdan ilave maliyetleri mümkün mertebe küçültmek. Birlikte hareket ederek maliyetleri, faizleri aşağıya çekmek... Daha düşük faizde daha makul kârlar edeceksiniz. Kârlarınızda gözümüz yok, ama üretilmezse bir ülkede, teker dönmezse, çarklar dönmezse, o ettiğiniz kârlardan da mahrum olabilirsiniz. Yaşatmayı esas almanız lazım. Kontrollü gitmeliyiz. Hem bankacılık sistemi hem siyaset, koordinasyon içerisinde ülkenin imkân ve kabiliyetlerini en iyi şekilde, en verimli alanlara kullanmak için bir gayret içerisinde olmamız lazım. Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Eminim ki vatandaşlarımız da olup biteni görüyor.