Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalı seyre rağmen, Şok Marketler, bugün halka arza başlıyor. CEO Uğur Demirel, bugün ve yarın talep toplayacaklarını belirterek, “Fiyat aralığı 12,00 TL-14,40 TL seviyesinde olacak. Halka arz öncesi 360 milyon lira olan ödenmiş sermaye, 578 milyon liraya çıkarılacak. Halka arzın büyüklüğü de yaklaşık 2,6 milyar lira ila 3,1 milyar lira arasında gerçekleşecek. Öz kaynaklarımız negatif, halka arzdan gelecek bütün gelirlerle borçlarımızı tamamen kapatmış olacağız, hatta şirket net nakit pozisyonuna geçmiş olacak” dedi. Şok’un halka arzının, Türkiye’nin son 10 yılda gerçekleştirdiği halka arzların en büyüklerinden biri olmasını hedeflediklerini belirten Demirel “Doğru bir iş kolundayız, gıda perakendeciliği... İndirim marketleri olarak da doğru bir formattayız. Kârlı büyüme potansiyelimiz var. 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 9,5 milyar liralık satış gelirine ulaştık. Şu anda mağaza sayımız, yaklaşık 5 bin 500’e geldi. Her yıl 4 bin yeni istihdam sağlayarak, ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 2017 sonu itibarıyla 24 bin çalışana ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

Son dönemde talep kaygısıyla iptal olan halka arzların hatırlatılması üzerine Demirel, şunları söyledi: Biraz ayrışıyoruz. Birkaç aydır yaklaşık 163 yerli ve yabancı yatırımcı toplantısı yaptık. Çok yoğun ilgi gördük. Döviz kurları ile herhangi bir etkileşimimiz yok. Bütün operasyonlarımızı TL cinsinden. Hatta bankalarla olan finansal işlemlerimizi de, TL cinsinden yapıyoruz. Bu da yatırımcıların beğendiği bir nokta. Piyasalardan bağımsız, Şok, çok güzel bir hikâyesi ile ayrışıyor. Gıda perakendeciliği, piyasalar ne olursa olsun şanslı, dirençli ve defansif, oynaklıklardan daha az etkilenen bir alan...